Altenkirchen

Schulwegkontrollen anlässlich Einschulung an Grundschulen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen wurden am 27.08.2024 an den beiden Grundschulen in Altenkirchen Schulwegkontrollen durchgeführt.