Schulwegkontrolle zu Schulanfang

Am gestrigen Tage wurden zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr ingesamt 17 Fahrzeuge kontrolliert. In 5 PKW waren die Kinder nicht gesichert, es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.



