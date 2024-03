Am Dienstagmorgen führte die Linzer Polizeiinspektion eine Schulwegkontrolle in der Dr. Josef-Horbach-Straße durch. Erfreulicher Weise wurden bei 41 Fahrzeugen nur zwei Verstöße wegen der ordnungsgemäßen Kindersicherungspflicht im Fahrzeug festgestellt.

Rheinbrohl (ots).



Am Dienstagmorgen führte die Linzer Polizeiinspektion eine Schulwegkontrolle in der Dr.-Josef-Horbach-Straße durch. Erfreulicher Weise wurden bei 41 Fahrzeugen nur zwei Verstöße wegen der ordnungsgemäßen Kindersicherungspflicht im Fahrzeug festgestellt. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell