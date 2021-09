Schulbuskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Neuwied (ots) Am Dienstag, 07.09.2021, und Mittwoch, 08.09.2021, fanden an den Schulzentren in Neustadt/Wied und Dierdorf jeweils in der Zeit von 07:00 bis 10:00 Uhr gemeinsame Schulbuskontrollen der Polizei Straßenhaus und der Verkehrsdirektion Koblenz statt.





Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 32 Busse überprüft. Während am ersten Kontrolltag keine Verstöße festgestellt wurden, mussten am zweiten Tag in Dierdorf drei Busse beanstandet werden. Bei einem Bus wurden dabei lediglich geringfügige Mängel festgestellt. Bei zwei Bussen waren jedoch erhebliche Mängel, u.a. an Stoßdämpfern und Luftfederbälgen sowie an der Schließvorrichtung der hinteren Türen, zu beanstanden. Die Weiterfahrt mit diesen Bussen wurde untersagt.



