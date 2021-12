Schüsse in Wohngebiet

Am 12.12.2021, gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei Straßenhaus Hinweise über regelmäßige Schussgeräusche, ausgehend von einem Privatgrundstück in Güllesheim.

Nach Rücksprache mit dem dort wohnenden Verantwortlichen, gab dieser an, dass er jeden Abendin seinem Garten Schüsse aus seiner Schreckschusswaffe abgibt, um etwaige Einbrecher abzuschrecken. Der Verantwortliche war im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Nach eindringlichem Gespräch zeigte sich der Verantwortliche einsichtig und wird sich in Zukunft um eine andere Art der Einbruchsprävention bemühen.



Rückfragen bitte an:



Poliizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02630/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell