Schrottsammler unterwegs

aufladen. Aufgrund von intensiven Polizeikontrollen ist bekannt, dass diese Personen oftmals ohne Erlaubnis also ohne Reisegewerbekarte sammeln und somit denjenigen die ein Gewerbe zum Schrottsammeln angemeldet haben die Aufträge und die Ware wegnehmen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass bei diesen unerlaubten Fahrten strafbare Handlungen vorgenommen werden.

Sollten sie ein Fahrzeug in ihrer Straße feststellen, rufen sie bei ihrer Polizei an und teilen den Sachverhalt mit Kennzeichen, Fahrzeug und wenn möglich mit Personenbeschreibung mit.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz am Rhein

Polizeihauptkommissar Otter

02644-943-111



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell