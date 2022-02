Schockanrufe

In allen Anrufen wurde nach dem gleichen Modus Operandi vorgegangen. Es meldeten sich mit weinerlicher Stimme Frauen, die sich als Tochter oder Enkelin ausgaben. Im Anschluss wurde suggeriert, man habe einen schweren Unfall verursacht und müsse nun eine Kaution hinterlegen, um eine Haft zu vermeiden. In allen drei Fällen reagierten die angerufenen Frauen richtig, die Telefonanrufe wurden beendet.



