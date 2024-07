Schlägerei auf Kirmes

Anzeige

07.2024) gingen bei der Polizei Linz am Rhein mehrere Notrufe bezüglich einer Schlägerei auf der Kirmes in Rheinbreitbach ein.

Die Befragung von Beteiligten und Zeugen vor Ort ergab, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen gekommen war.

Auslöser für die Auseinandersetzung könnte der Streit um ein gerufenes Taxi gewesen sein.

Es wurden mehrere Personen leicht verletzt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Der genau Tathergang wird Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen sein.



Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich bei der Polizei Linz unter der Tel.: 02644-943-0 zu melden.



