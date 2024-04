Schild in Pfarrer-Volk-Straße umgefahren, Zeugenaufruf

In den frühen Morgenstunden des 08.04.24 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Verkehrsschild sowie einen dahinter befindlichen Zaun eines Grundstückes auf der Ecke Pfarrer-Volk-Straße/Hauptstraße in Rheinbrohl.

Anzeige

Das Schild wurde umgefahren, dadurch ein größerer Stein, der eigentlich zum Schutz des Zaunes aufgestellt wurde, nach hinten geschoben, wodurch der Zaun eingedrückt wurde. Am Zaun entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell