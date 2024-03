Scheune beschädigt

Eine böse Überraschung erlebte der Vermieter einer Scheune in der Ortslage St. Katharinen. Als er am Samstagmorgen die Scheune betrat stellte er fest, dass eine tragende Wand und mehrere Stahlträger entfernt wurden.

St.-Katharinen (ots) –



Eine böse Überraschung erlebte der Vermieter einer Scheune in der Ortslage St.-Katharinen. Als er am Samstagmorgen die Scheune betrat stellte er fest, dass eine tragende Wand und mehrere Stahlträger entfernt wurden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Zerstörung von Bauwerken auf, im Verdacht stehen die Mieter des Objekts. Weiterhin versiegelte die Polizei die Örtlichkeit und informierte die zuständige Baubehörde zur weiteren baurechtlichen und statischen Begutachtung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell