Scheuerfeld- Seniorin bei Unfall leichtverletzt- Fahrerin flüchtig

Am 05.05.2021, gegen 11.00 Uhr war eine 77-jährige Fußgängerin im Bereich des Kirchplatzes in Scheuerfeld unterwegs.



Sie bemerkte dann eine ca. 30-jährige Frau, die in ihr Fahrzeug stieg. Bei der Rückwärtsfahrt bemerkte die Fahrerin die hinter ihrem Pkw befindliche Seniorin nicht. Es kam zur einer Berührung, so dass die 77-Jährige stürzte und sich verletzte.

Die junge Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin an die Polizei Betzdorf



