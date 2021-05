Scheuerfeld – Sachbeschädigung an Regenbogenfahne eines Rewe Marktes

, hängte anlässlich des Tages der Vielfalt am 18.05. auf seinem Parkplatz zwei Regenbogenfahnen an die dort vorhandenen Fahnenmasten.

In der Nacht vom 28.05. auf den 29.05.21 beschädigte ein oder mehrere unbekannter Täter diese beiden Fahnen. Sie wurden mittig zerrissen und es wurde versucht sie anzuzünden.

Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 02741 926-0.



