Scheuerfeld

Scheuerfeld – Hebelspuren an Eingangstür eines Einfamilienhauses

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in 57584 Scheuerfeld am 20.11.2021 gegen 16:00 Uhr Hebelspuren an der Hauseingangstüre fest.