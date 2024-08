Scheuerfeld

Scheuerfeld – Brand von leerstehendem, ehemaligen Bahnhofsgebäude

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am 09.08.24 gegen kurz nach 03 Uhr morgens wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Scheuerfeld in der Wiesenstraße in Kenntnis gesetzt.