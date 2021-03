Schäden durch das Sturmtief Luis

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Altenkirchen verliefen die Folgen des Sturmtiefs Luis am Samstag, 13.03.2021, nach bisherigem Stand glimpflich. Zwischen 10 und 19 Uhr kam es zu einer größeren Anzahl von Einsätzen für die Straßenmeistereien von Altenkirchen und Dierdorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren.

Verletzt wurde niemand, es kam auch nicht zu nennenswerten Sachschäden. Der Sturm warf Schilder und Baustellenzäune um in Auermühle, Hamm (Sieg) und Altenkirchen. Er brachte auch eine Vielzahl von Bäumen zu Fall, u. a. in Breitscheidt, Kraam, Fiersbach, Flammersfeld, Weyerbusch, Giershausen, Walterschen, Gieleroth, Altenkirchen, Oberdreis und Lautzert. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.



