Sattelzu aufgrund technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen

Am Freitagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer der Linzer Poizeiinspektion, er habe auf der B 42 in Fahrtrichtung Bonn einen Sattelzug bemerkt, welcher auffällig laute Schlaggeräusche verursachen würde.

Beamte die Linzer Polizei konnten den Sattelzug auf der B 42 in Höhe Unkel antreffen und anhalten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass die Auflaufbremse des Aufliegers defekt war. Der Sattelzug aus Bulgarien konnte von der B 42 entfernt und auf einem Platz in der Ortslage abgestellt werden. Der Eigentümer des Zuges veranlasste die Reperatur vor Ort durch eine Fachfirma. Bis zur Beendigung und Abnahme durch die Polizei, wurden die Papiere und die Frachtpapiere des bulgarischen Fahrers sichergestellt und auf der Linzer Polizeiinspektion hinterlegt.



