Rheinbrohl

Sachbeschädigungen in Werkshalle

Am Montagnachmittag zeigte der Besitzer einer Halle in der Arienheller Straße in Rheinbrohl eine Sachbeschädigung an. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang durch Entfernen von Holzbrettern und demolierten im Anschluss einen abgestellten Bagger.