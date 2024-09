Sachbeschädigungen auf den Schulhöfen

Anzeige

Es wurde dort offensichtlich gefeiert und auch dem Alkohol zugesprochen.



In Brachbach wurden Bierflaschen auf dem Schulhof zerworfen und die Scherben zurück gelassen.

An der Grundschule in Niederschelden wurde die Eingangstür beschädigt. Entwendet wurde nichts.



Es wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

email: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Peter Schade, PHK



