Breitscheid, Kr

Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag sind durch bisher unbekannte Täter in der Roßbacher Straße in Breitscheid an 2 Fahrzeugen jeweils 2 Reifen zerstochen worden.