Sachbeschädigungen an Wahlplakaten zur Landtagswahl 2021

Niederfischbach und Kirchen (ots) – Am Freitagabend wurde in der Eisenstraße in Niederfischbach ein Wahlplakat der SPD durch unbekannte Täter mittels Feuer vollständig zerstört.



Des Weiteren wurden im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag im Baumschulweg in Kirchen insgesamt vier Wahlplakate der Freien Wähler durch unbekannte Täter abgerissen und zum Teil beschädigt.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Betzdorf unter der Rufnummer 02741/926-0 um Täterhinweise.



