Sachbeschädigungen an Rundballen – Zeugen gesucht nach einem Hinweis

Bonefeld, Beim Weißen Stein (ots) – Am 28.02.2022 meldete sich nach einer Pressemitteilung telefonisch eine Zeugin bei der PI Straßenhaus.

Sie gab Hinweise zur Meldung über 34 aufgeschnittenen Rundballen im Gewerbegebiet Bonefeld.

Am Sonntag, 13.02.2022 hat die Zeugin im Rahmen eines Spaziergangs zwei Jungen (12-13 Jahre, 1x kräftig, 1x schmal), mit Messer auf den Ballen stehen sehen. Sie beobachtete, wie die beiden Kinder die Folie der Rundballen aufschlitzen. Auf ihre Ansprache hin flüchtete einer der Jungen, der andere versteckte sich hinter einem Ballen.



Wer kann Hinweise auf die Identität der Kinder geben? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



