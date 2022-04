Sachbeschädigungen an PKWs in der Ortslage Betzdorf

Vom 23. auf den 24.04. kam es im Bereich der Gontermannstraße und Bergstraße in Betzdorf zu Sachbeschädigungen an PKWs.

Unbekannte Täter hatten an mindestens sechs Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten bzw. beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf (02741-926-0) in Verbindung zu setzen.



