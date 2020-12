Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 08:00 Uhr

Im Verlauf des Wochenendes 15.17.08.2020 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw in Wissen.

Wissen (ots). Im Verlauf des Wochenendes 15./17.08.2020 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw in Wissen. Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Walzwerkstraße hatten Unbekannte gleich an sechs der dort zum Verkauf abgestellten Gebrauchtwagen jeweils die Motorhauben mit ca. 60 cm langen und tiefen Kratzern beschädigt. Es entstand dadurch erheblicher Sachschaden.



Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Wissen (02742/9350) melden.



