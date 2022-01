Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

In Asbach, Ortsteil Straßen sind 2 Bushaltestellen, in Neustadt (Wied), Ot. Etscheid 1 Bushaltestelle und in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) 1 Bushaltestelle beschädigt worden.

Die Verglasung der Bushaltestellen wurde in allen vier Fällen aus der Fassung gedrückt, bis diese zersplitterten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



