Sachbeschädigungen

57639 Oberdreis OT Lautzert (ots) – Vermutlich in der Nacht zum 03.07.2021 wurden zwei auf einem Hofraum in der Schulstraße abgestellte PKW beschädigt.

An einem Fahrzeug wurden zwei Reifen zerstochen und an diesem und einem weiteren abgestellten Fahrzeug Sekundenkleber auf die Windschutzscheibe aufgebracht. Auch an den Klingelbeschriftungen des angrenzenden Wohnhauses fanden sich Klebstoffanhaftungen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung v.g. Delikte beitragen können, werden an die Polizei in Altenkirchen erbeten.



