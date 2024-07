Herdorf

Sachbeschädigung zwei PKW zerkratzt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.06.2024, wurden in Herdorf in der Straße Glockenfeld gleich zwei PKW durch Kratzer beschädigt.