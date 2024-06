Neustadt

Sachbeschädigung – Zeugenhinweise gesucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In einem Waldstück bei Bühlingen kam es auf dem Außenspielplatz der evangelischen Kindertagesstätte Neustadt (Wied) zu Sachbeschädigungen an und in einem Bauwagen.