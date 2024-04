Sachbeschädigung – Wohnhaus mit Graffiti besprüht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Rheinbreitbach, Im Sand (ots) – Am späten Abend des 12.04.2024 besprühte ein Unbekannter eine Hauswand in Rheinbreibach mit einem Graffiti in roter Farbe.