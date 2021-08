Sachbeschädigung/ Tatverdächtiger in JVA

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Klar ist jedoch, dass sich der Tatverdächtige aufgrund weiterer Straftaten für die nächsten Monate in einer Justizvollzugsanstalt heimisch fühlen muss. Der Frieden in der Nachbarschaft ist daher zumindest temporär wiederhergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun in der JVA dem Verfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell