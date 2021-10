Sachbeschädigung mit Umweltfolge

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden, in der Ortslage Straßenhaus, 2 Firmenfahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt.



Die, in der Nähe der Buswendestelle, abgestellten Fahrzeuge wurden im Bereich des Kraftstofftanks so angegangen, dass beide Fahrzeuge erhebliche Mengen Diesel verloren. Durch den Abstellort in der Nähe des Waldes geriet ein Großteil des Diesels in den Boden und musste im Nachgang aufwendig entfernt werden um eine weitere Schädigung der Umwelt zu verhindern. Zeugen die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus unter der 02634 9520 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Polizeidirektion Neuwied/Rhein