Sachbeschädigung/ Inventar einer Tankstelle beschädigt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Linz am Rhein (ots). Am Ostermontag um 11:18 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Linz die Meldung über eine randalierende Person in einer Tankstelle in Rheinbrohl.