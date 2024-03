Molzhain

Sachbeschädigung eines KFZ-Anhängers

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In der Nacht vom 27.02.2024, ca. 17:00 bis 28.02.2024, 07:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen in Molzhain in der Betzdorfer Straße geparkten KFZ-Anhänger, in dem dort Druckluftschläuche mutwillig zerschnitten wurden.