Sachbeschädigung durch Steinwurf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Horhausen / Westerwald (ots) – Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr kam es zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Fahrgastunterstand in Horhausen im Bereich der Steinstraße.