Altenkirchen

Sachbeschädigung durch Reifenstechen

In der Zeit von Donnerstag, 21.01.21, 16:00 Uhr bis Samstag, 23.01.21, 07:00 Uhr wurden an mehreren PKW eines Pflegedienstes, die ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Kumpstraße in Altenkirchen abgestellt waren, die Reifen beschädigt.