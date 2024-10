Rengsdorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Bereits in der Zeit vom 08.10.2024, 20:00 Uhr – 09.10.2024, 08:00 Uhr kam es an der Fassade eines Supermarktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.