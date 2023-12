In der Zeit zwischen dem Samstag, den 30.12.2023/18:00 Uhr und dem Sonntag, den 31.12.2023/09:30 Uhr kam es in 57635 Rettersen im Bereich des Dorfgemeindehauses zu Sachbeschädigung durch Graffiti.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Unbekannte Täter beschmierten die dort im Nahbereich aufgestellten Altglas-Container und zwei Schilder mit schwarzer Sprühfarbe. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion in Altenkirchen zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681/946-0

Email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell