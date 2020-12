Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 08:41 Uhr

Neustadt

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am vergangenen Wochenende ist die Bushaltestelle der Grundschule in der Raiffeisenstraße in Neustadt (Wied) durch bisher unbekannte Täter mit Farbschmierereien beschädigt worden.