Sachbeschädigung durch Flaschenwurf

In der Freitagnacht wurde aus einem PKW, welcher die Linzerstraße befuhr, eine Flasche gegen das Fenster eines Wohnhauses, Höhe der Bornstraße geworfen.

Hierdurch wurde die Fensterscheibe an dem Wohnhaus beschädigt.

Der entstandene Schaden liegt in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise zum Fahrzeug oder einem Täter liegen nicht vor.



