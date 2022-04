Sachbeschädigung durch Feuer im Schulzentrum

In der öffentlich nutzbaren Toilettenanlage an der Sporthalle hat Unrat in einem Stahlmülleimer sowie eine Toilettenpapierrolle in einer Kabine gebrannt beziehungsweise gekokelt. Die Gefahr einer Brandausbreitung bestand zu keinem Zeitpunkt. An dem Mülleimer sowie der Toilettenpapierhalterung entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Linz entgegen.



