Sachbeschädigung durch Feuer

vorsätzlich begangenen Sachbeschädigungen durch Feuer. Hier wurden zwei Restmüllbehälter verm. vorsätzlich angesteckt. Nur durch Zufall entstand am Gebäude keinerlei Schaden. Die Örtlichkeit wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Jugendliche und Heranwachsende als Aufenthaltstreff genutzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bis dato noch nicht vor.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





