Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 08:50 Uhr

Asbach

Sachbeschädigung auf dem Schuldhof der Grundschule in Asbach

Am vergangenen Wochenende wurde durch bisher unbekannte Täter auf dem Schulhof der Grundschule in der Schulstraße in Asbach ein Sonnensegel zerschnitten.