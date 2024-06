Friesenhagen

Sachbeschädigung an Vereinsbus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

In der Zeit vom 09.06.2024 bis zum 11.06.2024 schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe des Vereinsbus auf dem DJK-Sportplatzgelände in der Klosterstraße in Friesenhagen ein.