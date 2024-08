Sachbeschädigung an PKW – Zeugenaufruf

Anzeige

Im Tatzeitraum zwischen dem 18.08.-25.08.2024 wurde an einem geparkten schwarzen VW Fox die Heckscheibe durch unbekannte Täterschaft eingeschlagen.



Das Fahrzeug war zu der Tatzeit in Kretzhaus an der Notscheider Straße geparkt.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz unter der 026449430 entgegen.



