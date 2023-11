Sachbeschädigung an PKW in Sprudelstraße

Im Tatzeitraum zwischen dem 27.10.23, 15:00 Uhr und 28.10.2023, 16:00 Uhr beschädigten bislang unbekannten Täter einen blauen Mercedes A-Klasse, welcher in der Sprudelstraße in Bad Hönningen auf Höhe der Hausnummer 9a abgestellt wurde.

An diesem wurde mit einem spitzen Gegenstand die hintere, rechte Fahrzeugtür auf einer Länge von einem Meter zerkratzt. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.



