Mudersbach

Sachbeschädigung an Pkw in Mudersbach-Niederschelderhütte

Der Geschädigte stellte am Sonntag, 05.12.21 im Zeitraum von 10:55 Uhr bis 11:35 Uhr seinen Pkw, einen grau-schwarzen VW Scirocco, vor einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Mudersbach-Niederschelderhütte ab. Durch Unbekannt wurde die rechte Seite des Fahrzeugs mit einem vermutlich spitzen Gegenstand bis auf die Grundierung zerkratzt.