Windhagen

Sachbeschädigung an Pkw

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, 13.10.2024 zwischen 02:00 – 14:00 Uhr wurde in der Oberwindhagener Straße in Windhagen ein grüner Toyota Corolla durch unbekannte Täter erheblich beschädigt.