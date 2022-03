Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagmittag kam es zu Streitigkeiten zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin am Campingplatz in Bad Hönningen.

Während eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz ausparken wollte, hielt ein Pkw BMW SUV dahinter. Dadurch, dass die Frau sich durch den wartenden Pkw behindert fühlte, gestikulierte sie dem Fahrer, dass er zurück setzen sollte. Hierauf zeigte der Mann sich so erbost, dass er aus seinem Pkw ausstieg und mehrfach auf das Fahrzeugdach des ausparkenden Pkw schlug, sowie gegen den Pkw trat. In Panik konnte die Frau den Parkplatz verlassen und flüchtete zur Polizeiinspektion in Linz. Eine sofortige Überprüfung führte nicht zum Auffinden des tatverdächtigen Pkw. Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell