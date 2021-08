Sachbeschädigung an PKW.

Am 07.08.2021, gegen 21.20h, meldet eine Zeugin hiesiger Dienststelle, dass mehrere Jugendliche soeben einen im Schloßweg in Altenkirchen abgestellten PKW beschädigt hätten.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass an einem PKW der Marke Ford der rechte Außenspiegel abgetreten wurde. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe von 5-6 Jugendlichen.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

Telefon: 02681/9460

www.wache.pialtenkirchen@polizei.de



