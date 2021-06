Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom 02. auf den 03.06. wurde in Brachbach in der Glück-Auf-Straße ein dort auf einem Grundstück abgestellter schwarzer VW Golf durch unbekannte Täter beschädigt.

Laut Eigentümer habe er den PKW am 02.06. unversehrt auf seinem Grundstück abgestellt. Am nächsten Tag bemerkte er dann einen durchgehenden Riss durch die Frontscheibe des PKWs. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 / 926-0.



