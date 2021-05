Sachbeschädigung an Pkw

53545 Linz, Grabentor 1 (ots) – Am 30.04.2021, gegen 18:00 Uhr wurde der Pkw, Skoda Fabia durch den Geschädigten in der Tiefgarage in Linz abgestellt.

Als er am 03.05.2021, gegen 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er leichte Schuhprofilabdruckspuren auf seiner Motorhaube, so dass davon auszugehen ist, dass jemand über die Motorhaube gelaufen ist und diese verkratzt hat. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz per Email (pilinz@polizei.rlp.de) oder unter der Telefonnummer 02644-9430, erbeten.



